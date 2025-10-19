На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие спутники ВСУ используют для управления морскими дронами

РИА Новости: ВСУ используют для управления морскими дронами спутники OneWeb
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские военнослужащие используют для управления безэкипажными катерами в акватории Черного моря спутниковую систему британской компании OneWeb. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что российским бойцам удалось захватить один из морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный терминалом OneWeb.

«Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой — американским Starlink», — отметил он.

В силовых структурах добавили, что между Starlink и OneWeb существует заметная разница. Первая система использует тысячи низкоорбитальных спутников, а вторая — спутники, размещенные на средней околоземной орбите. Как сказал источник, благодаря этому покрытие с одного спутника становится больше, но для поддержания системы требуются более сложные и в связи с этим дорогие пользовательские терминалы.

17 октября в министерстве обороны РФ заявили, что военнослужащие страны за неделю уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. От украинских морских дронов избавились силы Черноморского флота.

Ранее бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами