Стало известно, какие спутники ВСУ используют для управления морскими дронами

Украинские военнослужащие используют для управления безэкипажными катерами в акватории Черного моря спутниковую систему британской компании OneWeb. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что российским бойцам удалось захватить один из морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенный терминалом OneWeb.

«Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой — американским Starlink», — отметил он.

В силовых структурах добавили, что между Starlink и OneWeb существует заметная разница. Первая система использует тысячи низкоорбитальных спутников, а вторая — спутники, размещенные на средней околоземной орбите. Как сказал источник, благодаря этому покрытие с одного спутника становится больше, но для поддержания системы требуются более сложные и в связи с этим дорогие пользовательские терминалы.

17 октября в министерстве обороны РФ заявили, что военнослужащие страны за неделю уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. От украинских морских дронов избавились силы Черноморского флота.

Ранее бой российских военных с катерами-камикадзе ВСУ в Черном море сняли на видео.