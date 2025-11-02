На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море

Черноморский флот России уничтожил шесть безэкипажных катеров в Черном море
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 283 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа, Черноморский флот уничтожил шесть украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров», — говорится в публикации.

Кроме того, средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Также Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие завершают зачистку от бойцов ВСУ населенных пунктов Гнатовка и Рог в Донецкой народной республике (ДНР).

1 ноября российские военные пресекли высадку группы сил специальных операций Главного управления разведки Украины. Вертолет спецназа ГУР приземлился в районе Красноармейска. Все 11 человек, находившиеся на борту, уничтожены. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов находился в районе высадки и командовал операцией, сообщили СМИ. Эксперты считают, что спецназ хотел эвакуировать бойцов НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о состоянии военных в окружении в Красноармейске.

