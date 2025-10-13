На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Движение морского транспорта Севастополя приостановлено по неизвестной причине

Дептранс: морской пассажирский транспорт Севастополя временно прекратил работу
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Севастопольской бухте приостановлено движение морского транспорта. Об этом сообщает в Telegram-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Публикация была опубликована в 18:04. Причины приостановки движения морского пассажирского транспорта не уточняются.

Спустя 40 минут дирекция заявила о возобновлении работы морского транспорта.

В начале июня в Севастополе появились два новых сигнала оповещения об опасности. На заседании оперштаба было решено добавить оповещения «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!». Это было связано с тем, что противник может активизировать атаки с применением ракет, БПЛА и морских безэкипажных катеров. При поступлении информации от военных новое видео- и звуковое оповещение будет транслироваться по всем каналам связи.

Власти призвали не пренебрегать этими сигналами. Когда они звучат, нужно добраться до берега и спрятаться в укрытии. При нахождении на пляже следует покинуть опасную зону и отойти от воды по меньшей мере на 100 м.

Ранее стало известно о захвате украинского безэкипажного катера.

