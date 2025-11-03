На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке произошло еще одно землетрясение

На Камчатке зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6.2
Александр Пирагис/РИА Новости

У юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 20:44 по местному времени (11:44 мск) в 186 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине 36,2 км.

Утром 3 ноября уже сообщалось о землетрясении магнитудой 5,6 на Камчатке. Сейсмособытие произошло на расстоянии около 397 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился на глубине 42,5 км.

Позднее стало известно о новом землетрясении магнитудой 6.2 на Камчатке.

30 октября агентство РИА Новости со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщило, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10.

Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. По словам директора института Алексея Озерова, при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других инфраструктурных объектов.

Ранее жители Душанбе ощутили сильные подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого находился в Афганистане.

