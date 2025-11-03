На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского

В Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,6, зарегистрированном утром 3 ноября.

Сейсмособытие произошло в 06:55 по московскому времени на расстоянии около 397 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился на глубине 42,5 км.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

30 октября РИА Новости со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщило, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10.

Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. По словам директора института Алексея Озерова, при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других инфраструктурных объектов.

