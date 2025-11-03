На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.2. О нем сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Известно, что очаг залегал на глубине 22,3 километра. Из сообщения также следует, что землетрясение произошло 3 ноября в 07:10 местного времени (22:10 2 ноября мск).

Утром 3 ноября также сообщалось о землетрясении магнитудой 5,6 на Камчатке. Сейсмособытие произошло на расстоянии около 397 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился на глубине 42,5 км.

30 октября РИА Новости со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщило, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10.

Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. По словам директора института Алексея Озерова, при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других инфраструктурных объектов.

