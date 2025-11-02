На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Около 50 рейсов задержаны или отменены в краснодарском аэропорту из-за ночной атаки БПЛА

Mash: минимум 49 рейсов задержаны или отменены в аэропорту Краснодара из-за БПЛА
true
true
true
close
Аэропорт Краснодар

Минимум 49 рейсов задерживаются или отменены в аэропорту Краснодара в результате ночной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Людям выдали матрасы и одеяла, чтобы они могли отдохнуть», — говорится в публикации.

По информации Mash, в данный момент в городе-курорте задержаны 28 рейсов на вылет в Москву, Уфу, Самару, Челябинск и Стамбул. На прилёт задерживаются 22 рейса, еще один на вылет — отменен.

Из-за ночной атаки беспилотных летательных аппаратов задерживаются почти два десятка рейсов в Сочи. Большинство вылетов из Сочи отложили на 4–5 часов, но есть и задержки на 11 часов.

Ночью 2 ноября в Сочи вводился режим ракетной опасности. Мэр города Андрей Прошунин также сообщал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха.

Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения беспилотных летательных аппаратов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами