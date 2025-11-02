Около 50 рейсов задержаны или отменены в краснодарском аэропорту из-за ночной атаки БПЛА

Минимум 49 рейсов задерживаются или отменены в аэропорту Краснодара в результате ночной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Людям выдали матрасы и одеяла, чтобы они могли отдохнуть», — говорится в публикации.

По информации Mash, в данный момент в городе-курорте задержаны 28 рейсов на вылет в Москву, Уфу, Самару, Челябинск и Стамбул. На прилёт задерживаются 22 рейса, еще один на вылет — отменен.

Из-за ночной атаки беспилотных летательных аппаратов задерживаются почти два десятка рейсов в Сочи. Большинство вылетов из Сочи отложили на 4–5 часов, но есть и задержки на 11 часов.

Ночью 2 ноября в Сочи вводился режим ракетной опасности. Мэр города Андрей Прошунин также сообщал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО).

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха.

Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и внутри каналов средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности нападения беспилотных летательных аппаратов.

