Украинскую организацию внесли в перечень террористов и экстремистов

Украинскую организацию «Аллатра» (организация признана нежелательной и экстремистской, запрещена на территории РФ) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из базы ведомства.

«Общественный союз международное общественное движение «Аллатра», — сказано в нем.

27 октября в перечень внесли украинскую правозащитницу, юриста и публициста Татьяну Монтян. Причина, по которой Монтян попала в список Росфинмониторинга, не раскрывается. Известно, что в 2021 году она переехала в РФ с Украины и выступала на российских телеканалах. В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против журналистки уголовное дело сразу по четырем статьям, в том числе о покушении на территориальную целостность страны.

До этого экстремистом и террористом признали журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анну Монгайт (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемую в распространении фейков о российской армии. 26 августа Монгайт заочно арестовали по делу о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных (статья 207.3 УК РФ) и объявили в международный розыск. В этот же день она подала апелляционную жалобу.

Ранее обвинение запросило 8 лет журналистке Монгайт за фейки об армии.