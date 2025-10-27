На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинская журналистка попала в список экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес журналистку Монтян в перечень террористов и экстремистов
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Украинскую правозащитницу, юриста и публициста Татьяну Монтян внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

«Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР», — указано в реестре.

Причина, по которой Монтян попала в список Росфинмониторинга, не раскрывается. Известно, что в 2021 году она переехала в РФ с Украины и выступала на российских телеканалах. В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против журналистки уголовное дело сразу по четырем статьям, в том числе о покушении на территориальную целостность страны.

В 2021 году с участием Татьяны Монтян произошел конфликт на Первом канале. Во время прямого эфира она ударила по лицу польского политолога Якуба Корейбу. Рукоприкладством закончилось обсуждение кризиса в Донбассе. Монтян решила, что ее оппонент смеется над пострадавшими в конфликте. При этом адвокат высказалась о своих намерениях, спросив у телеведущих, может ли она «подойти и дать эксперту по физиономии». В ходе дальнейших дебатов спорящие сблизились, и, несмотря на вставшего между ними ведущего, Монтян смогла нанести удар по лицу Корейбы.

Ранее в России объявили в розыск писавшую про РПЦ журналистку Лученко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами