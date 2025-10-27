Украинская журналистка попала в список экстремистов Росфинмониторинга

Украинскую правозащитницу, юриста и публициста Татьяну Монтян внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

«Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР», — указано в реестре.

Причина, по которой Монтян попала в список Росфинмониторинга, не раскрывается. Известно, что в 2021 году она переехала в РФ с Украины и выступала на российских телеканалах. В 2023 году Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против журналистки уголовное дело сразу по четырем статьям, в том числе о покушении на территориальную целостность страны.

В 2021 году с участием Татьяны Монтян произошел конфликт на Первом канале. Во время прямого эфира она ударила по лицу польского политолога Якуба Корейбу. Рукоприкладством закончилось обсуждение кризиса в Донбассе. Монтян решила, что ее оппонент смеется над пострадавшими в конфликте. При этом адвокат высказалась о своих намерениях, спросив у телеведущих, может ли она «подойти и дать эксперту по физиономии». В ходе дальнейших дебатов спорящие сблизились, и, несмотря на вставшего между ними ведущего, Монтян смогла нанести удар по лицу Корейбы.

