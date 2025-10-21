Журналистку Монгайт внесли в список террористов и экстремистов

Журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анну Монгайт (признана в РФ иностранным агентом), обвиняемую в распространении фейков о российской армии, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

«Монгайт Анна Викторовна 09.03.1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины», — говорится в реестре.

26 августа Монгайт заочно арестовали по делу о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных (статья 207.3 УК РФ) и объявили в международный розыск. Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы. В этот же день она подала апелляционную жалобу.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в которых, по версии следствия, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства, в том числе пост об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе на Украине.

Ранее обвинение запросило 8 лет журналистке Монгайт за фейки об армии.