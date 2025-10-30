Квартиры экс-владельцев «Макфы» передадут военнослужащим

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры и передал в собственность государства 63 квартиры бывших владельцев компании «Макфа». Об этом сообщили в пресс-службе суда передает ТАСС.

Квартиры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. .Отмечается, что из Министерства обороны России поступило обращение о передаче этой недвижимости для дальнейшего предоставления военнослужащим.

В суде заявили, что изъятие квартир по антикоррупционным искам, поступление их в доход государства направлено на восстановление социальной справедливости и солидарности в сфере борьбы с коррупцией.

В январе имущество компании «Макфа» было изъято в пользу государства по иску Генпрокуратуры. Всего государству перешло 19,7 млрд рублей. Впоследствии, в июне, суд отказал экс-владельцам «Макфы» во взыскании дивидендов за период работы с 2002 по 2024 годы.

В июле стало известно, что изъятый у экс-владельцев «Макфы» госпакет в «Челябинскоблгазе» будет приватизирован. После чего, в сентябре, экс-губернатор Челябинской области и бывший владелец «Макфы» был переобъявлен в розыск.

Ранее компания «Макфа» обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с иском к чешской Makfa Europe s.r.o. о взыскании свыше €37,7 тысячи.