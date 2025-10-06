В Дагестане задержали пособников бизнесмена Сулейманова

ТАСС: в Дагестане задержали не менее трех пособников миллиардера Сулейманова

Не менее трех пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, арестованного по делу об организации убийств, задержаны в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, задержанные подозреваются в причастности к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает Сулейманова. Жертва покушения осталась жива, поскольку преступление не было доведено до конца.

5 октября РИА Новости сообщало, что в деле Сулейманова об убийствах могут появиться новые фигуранты.

«Теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве, его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году. Фигурант свою вину не признает.

По информации СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления, которого задержали 1 октября, «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист заявил, что Сулейманову может грозить пожизненное заключение.