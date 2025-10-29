На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области увеличилось число погибших после взрыва на предприятии в Копейске

РЕН ТВ: число погибших на предприятии в Копейске возросло до 18
Число погибших при взрыве на предприятии «Пластмасс» в Копейске Челябинской области увеличилось до 18 человек, разбор завалов продолжается. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура. По его словам, семьи погибших получат по 10 млн рублей, пострадавшие — от 1 до 2 млн рублей.

Ранее в Турции произошло обрушение многоэтажного дома.

