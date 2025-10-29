На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево
true
true
true
close
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Столичный аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Обслуживание рейсов будет осуществляться с учетом введенных ограничительных мер.

Ограничения также вводили в аэропортах Домодедово и Жуковский, но первый уже возобновил работу.

Кроме того ограничения введены в аэропортах Краснодара (Пашковский), Ульяновска (Баратаевка), Казани и Чебоксар.

До этого работу приостановили воздушные гавани Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Самары (Курумоч).

Ранее Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

