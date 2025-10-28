На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уличной певице Наоко грозит новый административный арест

ТАСС: на певицу Наоко составили протокол за нарушение общественного порядка
В отношении уличной певицы Дианы Логиновой (псевдоним — Наоко) составили новый административный протокол, из-за которого ее могут снова поместить под арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Речь идет об организации массового пребывания граждан в общественном месте и нарушение общественного порядка», — говорится в сообщении.

Девушку задержали утром 28 октября.

Инцидент с Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), которую суд Петербурга запретил к распространению.

До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков. Суд арестовал девушку на 13 суток, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге арестовали певца Женьку Радость, выступившего в поддержку Наоко и ее группы «Стоптайм».

