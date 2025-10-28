На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вокалистку Stoptime снова задержали в Петербурге из-за массового скопления людей

РИА: певица Логинова арестована в Петербурге за нарушение общественного порядка
true
true
true
close
Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт‑Петербурге задержаны вокалистка группы Stoptime Диана Логинова (Наоко) и участник коллектива Александр Орлов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, задержание проведено в рамках нового эпизода по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка»).

Подчеркивается, что арест произошел в том же районе города, где ранее уже была задержана Логинова. До этого певица привлекалась к административной ответственности по той же статье и отбывала административный арест.

Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро»**, которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков.

В итоге суд арестовал Наоко на 13 суток.

Ранее стало известно, что уголовное дело Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) дошло до суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами