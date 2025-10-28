Вокалистку Stoptime снова задержали в Петербурге из-за массового скопления людей

В Санкт‑Петербурге задержаны вокалистка группы Stoptime Диана Логинова (Наоко) и участник коллектива Александр Орлов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, задержание проведено в рамках нового эпизода по статье 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка»).

Подчеркивается, что арест произошел в том же районе города, где ранее уже была задержана Логинова. До этого певица привлекалась к административной ответственности по той же статье и отбывала административный арест.

Инцидент с певицей Наоко произошел 13 октября, когда она собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. В ходе выступления она исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) «Кооператив «Лебединое озеро»**, которую суд Петербурга запретил к распространению. До этого она неоднократно нарушала закон о согласовании концертов уличных музыкантов с администрацией. Она собирала зрителей через свой Telegram-канал с более чем 15 тысячами подписчиков.

В итоге суд арестовал Наоко на 13 суток.

Ранее стало известно, что уголовное дело Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) дошло до суда.