Суд отменил решение о смягчении приговора журналистке Баязитовой

Владимирский областной суд отменил решение суда первой инстанции о замене принудительными работами неотбытой части наказания журналистке Александре Баязитовой. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

«Решение суда первой инстанции отменено. То есть решение о замене принудительными работами отменено. Ей (Баязитовой. — «Газета.Ru») оставлено наказание в виде лишения свободы», — уточнил источник.

Незадолго до этого сообщалось, что суд во Владимирской области удовлетворил жалобу прокуратуры на замену лишения свободы на принудительные работы журналистке.

В ноябре 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы. Инстанция признала женщину виновной в вымогательстве крупной суммы денег у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова.

По данным следствия, журналистка и медиатехнолог Ольга Архарова требовали заплатить им за неразмещение в интернете негативной информации о некоторых людях.

Ранее Баязитовой отказали в условно-досрочном освобождении.