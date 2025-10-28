В Южно-Сахалинске засняли загадочную вспышку, после которой пропал свет

Появилось видео со вспышкой в Южно-Сахалинске, после которой пропал свет

Загадочную вспышку, после которой в Сахалинской области произошло частичное отключение света, сняли на видео. Кадры опубликовал портал Sakh.online.

Как рассказал очевидец, необычное явление произошло, когда он на машине ехал по Физкультурной улице в Южно-Сахалинске.

«Я был в шоке. Как ударило что-то. Я чуть не ослеп. Это кошмар. В смысле, в моменте просто день на улице стал. И резко потухло все», — отметил житель города.

Он добавил, что «где-то сильно ударило».

Утром 28 октября в Сахалинской области произошло частичное отключение света. Обесточенными оказались Южно-Сахалинск и еще восемь районов региона. Как рассказали в правительстве российского субъекта, причиной сбоя в электроснабжении стал обрыв грозотроса на одной из линий электропередачи (ЛЭП). Речь идет об объекте, соединяющем две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске.

По данным правительства Сахалинской области, к текущему моменту сотрудники профильных служб восстановили штатную работу всех высоковольтных ЛЭП в регионе. Сейчас специалисты сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, запитанных от распределительных сетей среднего и низкого классов напряжения. Именно эти ЛЭП обеспечивают подачу электроэнергии в жилые кварталы и на отдельные объекты.

