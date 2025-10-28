На Сахалине после загадочной вспышки пропал свет

На Сахалине в нескольких районах пропало электричество

В нескольких районах Сахалина произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщает «СахалинМедиа».

Жители Южно-Сахалинска, а также Корсаковского, Долинского, Анивского, Холмского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского и Томаринского районов сообщают о проблемах с электричеством.

Кроме того, в областном центре несколько районов остались без водоснабжения.

По информации из Telegram-канала «АСТВ.ру», местные жители заметили «вспышку» в районе ТЭЦ незадолго до отключения.

Энергетики сообщили, что в настоящее время причины отключения выясняются. В течение двух часов планируется подключение генераторов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 к сети.

24 октября ВСУ нанесли удары по подстанции в Рыльске Курской области. В результате атаки без света и отопления остались восточный микрорайон города и село Октябрьское.

Ранее в Госдуме предложили запретить отключения ЖКУ без суда.