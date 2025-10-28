На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блэкаут на Сахалине объяснили обрывом грозотроса на ЛЭП

Depositphotos

Причиной сбоя в электроснабжении ряда районов Сахалина стал обрыв грозотроса на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

Авария произошла на ЛЭП, которая соединяет две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске — «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Поврежденный грозотрос упал на провода, что привело к автоматическому срабатыванию защит и последующему разъединению энергосистемы.

В настоящее время энергетики ведут работы по устранению неисправности.

28 октября стало известно, что жители Южно-Сахалинска, а также Корсаковского, Долинского, Анивского, Холмского, Углегорского, Поронайского, Смирныховского и Томаринского районов Сахалинской области сообщают о проблемах с электричеством.

По информации из Telegram-канала «АСТВ.ру», местные жители заметили «вспышку» в районе ТЭЦ незадолго до отключения.

Ранее тысячи жителей Крыма остались без света.

