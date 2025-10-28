На Сахалине восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП после масштабного сбоя

В Сахалинской области восстановили штатную работу всех высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«По информации «Сахалинэнерго», на текущий момент выполнена ключевая задача по стабилизации высоковольтной сети: все линии электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ поставлены под напряжение и работают в штатном режиме», — отмечается в заявлении.

В правительстве уточнили, что сейчас сотрудники профильных служб сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, питающихся от распределительных сетей среднего и низкого напряжения. Именно они обеспечивают подачу электроэнергии в жилые кварталы и на отдельные объекты.

28 октября в регионе произошло частичное отключение света. Без электроснабжения остались Южно-Сахалинск и восемь районов. В административном центре также несколько улиц остались без водоснабжения.

Как сообщили в правительстве, причиной сбоя стал обрыв грозотроса на одной из ЛЭП, соединяющей ключевые подстанции Южно-Сахалинска — «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».

Ранее более 98 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за аварии на подстанции.