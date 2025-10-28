На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Сахалине восстановили работу всех высоковольтных ЛЭП после масштабного сбоя

Штатную работу высоковольтных ЛЭП в Сахалинской области восстановили после сбоя
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Сахалинской области восстановили штатную работу всех высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«По информации «Сахалинэнерго», на текущий момент выполнена ключевая задача по стабилизации высоковольтной сети: все линии электропередачи напряжением 220, 110 и 35 кВ поставлены под напряжение и работают в штатном режиме», — отмечается в заявлении.

В правительстве уточнили, что сейчас сотрудники профильных служб сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, питающихся от распределительных сетей среднего и низкого напряжения. Именно они обеспечивают подачу электроэнергии в жилые кварталы и на отдельные объекты.

28 октября в регионе произошло частичное отключение света. Без электроснабжения остались Южно-Сахалинск и восемь районов. В административном центре также несколько улиц остались без водоснабжения.

Как сообщили в правительстве, причиной сбоя стал обрыв грозотроса на одной из ЛЭП, соединяющей ключевые подстанции Южно-Сахалинска — «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».

Ранее более 98 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за аварии на подстанции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами