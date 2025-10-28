Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил нормальную работу после снятия ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве не уточнили, сколько времени действовали ограничительные меры и с чем именно было связано их введение.

Сообщение о введении ограничений в калужском аэропорту было опубликовано 27 октября в 20:26 мск.

Днем ранее губернатор Калужской области сообщил об уничтожении в небе над регионом трех беспилотников. Дроны были сбиты на окраине Калуги и в Боровском и Малоярославецком муниципальных округах. Предположительно, из-за этого в калужском аэропорту дважды вводились ограничения на прием и выпуск судов.

Ранее в Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт.