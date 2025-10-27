В США прекратят выплачивать зарплату авиадиспетчерам из-за шатдауна

Глава минтранса США Даффи: авиадиспетчеры со вторника останутся без зарплат

Американским авиадиспетчерам со вторника, 28 октября, перестанут выплачивать зарплату на фоне шатдауна. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в социальной сети X.

«Это ненормально. Я встретился с некоторыми из них <...> и они переживают за оплату ипотеки», — написал глава ведомства.

1 октября в США произошел шатдаун — приостановка деятельности правительственных учреждений из-за неспособности законодателей согласовать бюджет. Это событие стало 22-м в истории страны и четвертым за время президентства Трампа.

26 октября глава министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что американские военнослужащие могут столкнуться с задержками в выплате заработной платы к 15 ноября, если текущий шатдаун не прекратится. По его словам, Вашингтон сможет выплатить средства в начале ноября.

27 октября министерство сельского хозяйства США сообщило, что с 1 ноября из-за продолжающегося шатдауна прекратится выдача талонов на продукты питания неимущим американцам.

