В центре Санкт-Петербурга потушили пожар

МЧС: пожар в центре Петербурга, где горела пристройка к зданию, потушен

Спасатели потушили пожар в центре Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки, 59 Б. Об этом в Telegram сообщило городское управление МЧС РФ.

«В металлической размером четыре на 10 метров пристройке происходило горение по всей площади. В 20:22 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании Лениздата. По словам очевидцев, по всей набережной реки Фонтанки распространился черный дым.

21 октября сообщалось о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы.

Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.

Позднее сообщалось о пожаре в элитном жилом комплексе «17/33 Петровский остров» в Петроградском районе.

Ранее пациент российского наркодиспансера поджег палату.