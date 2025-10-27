В центре Санкт-Петербурга потушили пожар

Спасатели потушили пожар в центре Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки, 59 Б. Об этом в Telegram сообщило городское управление МЧС РФ.
«В металлической размером четыре на 10 метров пристройке происходило горение по всей площади. В 20:22 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается.
В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании Лениздата. По словам очевидцев, по всей набережной реки Фонтанки распространился черный дым.
21 октября сообщалось о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы.
Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.
Позднее сообщалось о пожаре в элитном жилом комплексе «17/33 Петровский остров» в Петроградском районе.
Ранее пациент российского наркодиспансера поджег палату.