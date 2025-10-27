В Петербурге загорелось здание Лениздата

Mash на Мойке: в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании Лениздата

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании Лениздата. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам очевидцев и судя по опубликованным ими кадрам, по всей набережной реки Фонтанки распространился черный дым, а из окон здания вырываются языки пламени.

21 октября сообщалось о задымлении в Мариинском дворце, где проходят заседания депутатов Законодательного собрания. К зданию на Исаакиевской площади оперативно прибыли пожарные расчеты, а находившиеся внутри люди были эвакуированы.

Оказалось, что дым был вызван пожаром в шахте лифта, где загорелся брезент. Возгорание было незначительным, и его потушили до приезда спасателей.

Позднее сообщалось о пожаре в элитном жилом комплексе «17/33 Петровский остров» в Петроградском районе.

Ранее пациент российского наркодиспансера поджег палату.