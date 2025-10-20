На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пациент российского наркодиспансера поджег палату

SHOT: в Самаре пациент наркодиспансера поджег свою палату
true
true
true
close
Depositphotos

В Самаре проходящий лечение в наркодиспансере мужчина поджег палату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в темное время суток в здании на Южном шоссе. В областном наркодиспансере сработала пожарная сигнализация — очаг возгорания с сильным задымлением обнаружили в палате №6 на первом этаже. По предварительной информации, пациент, который там лежал, специально поджег матрас на кровати.

Небольшое возгорание было ликвидировано силами медиков еще до прибытия сотрудников экстренных служб. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

До этого уфимец поджег подругу за то, что та легла спать во время застолья. В результате на одежде женщины вспыхнуло пламя, которое собутыльник погасил с помощью одеяла.

Ранее российский пенсионер пытался сжечь возлюбленную и ее внука после ссоры.

