В Белгородской области пожарный спас девушку во время обстрела

МЧС: в Белгородской области пожарный Репин спас девушку во время обстрела ВСУ

В селе Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области сотрудник МЧС Александр Репин спас девушку во время обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Репин, старший инструктор по вождению пожарного автомобиля, был на улице, когда началась атака. На своем автомобиле он направился к месту, куда били снаряды, рассказали в МЧС.

«Александр увидел в двухстах метрах от прилета серьезно поврежденный автомобиль, внутри которого лежала девушка и пыталась выбраться наружу. Подбежав ближе, он оценил серьезность ранений: открытый перелом ноги и, что самое ужасное, перебитая артерия», — сказано в посте.

Репин на месте оказал пострадавшей первую помощь, наложив жгут. Мужчина дождался скорую, успокаивая девушку, и передал медикам. Позже Репин позвонил отцу пострадавшей и рассказал о произошедшем.

В ведомстве добавили, что по данным медиков, пара минут промедления могли бы стоить пострадавшей девушке жизни.

