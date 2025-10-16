На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области пожарный спас девушку во время обстрела

МЧС: в Белгородской области пожарный Репин спас девушку во время обстрела ВСУ
true
true
true
close
МЧС Белгородской области

В селе Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области сотрудник МЧС Александр Репин спас девушку во время обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Репин, старший инструктор по вождению пожарного автомобиля, был на улице, когда началась атака. На своем автомобиле он направился к месту, куда били снаряды, рассказали в МЧС.

«Александр увидел в двухстах метрах от прилета серьезно поврежденный автомобиль, внутри которого лежала девушка и пыталась выбраться наружу. Подбежав ближе, он оценил серьезность ранений: открытый перелом ноги и, что самое ужасное, перебитая артерия», — сказано в посте.

Репин на месте оказал пострадавшей первую помощь, наложив жгут. Мужчина дождался скорую, успокаивая девушку, и передал медикам. Позже Репин позвонил отцу пострадавшей и рассказал о произошедшем.

В ведомстве добавили, что по данным медиков, пара минут промедления могли бы стоить пострадавшей девушке жизни.

Ранее Таксист спас женщину, жестоко искусанную стаей лаек в Подмосковье.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами