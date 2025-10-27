На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области увеличилось число погибших после взрыва в Копейске

В Челябинской области число погибших после взрыва в Копейске увеличилось до 13
FotograFFF/Shutterstock

Число погибших после взрыва в Копейске увеличилось до 13, их тела найдены. Об этом сообщили в правительстве региона, передает РИА Новости.

«По итогам сверки сформирован список жертв трагедии. В нем 23 сотрудника предприятия. 13 человек признаны погибшими, их тела найдены», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте взрыва разбирают завалы. По данным МЧС, продолжается поиск останков других погибших. После этого специалисты начнут работу по идентификации.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности. Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

Ранее сообщалось, что страховая компания выплатит по 3 млн рублей родственникам жертв взрыва в Копейске.

Взрыв на заводе в Копейске
