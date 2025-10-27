На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Орска ввели ограничения

В аэропорту Орска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
true
true
true
close
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

В аэропорту Орска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Сегодняшней ночью множество регионов России подверглись атаке ВСУ. На подлете к Москве были сбиты 30 украинских беспилотников.

В двух районах Ростовской области уничтожены украинские беспилотники. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

За прошедшие несколько часов над Тульской областью были сбиты 24 беспилотника. В результате вражеских атак никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано. БПЛА были подавлены в Миллеровском и Шолоховском районах области.

Ранее аэропорт Самары приостановил работу.

