В двух районах Ростовской области сбили беспилотники

В двух районах Ростовской области были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах», — написал он.

Губернатор уточнил, что в результате вражеских атак никто не пострадал.

Этой ночью столичный регион был атакован десятками вражеских беспилотников. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к городу в течение нескольких часов были сбиты 30 беспилотников.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские силы ПВО за четыре часа уничтожили над тремя регионами страны 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. С 16:00 до 20:00 над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, в Калужской области — два дрона, а на территории Московского региона — один.

Ранее в Тульской области силы ПВО сбили восемь беспилотников.