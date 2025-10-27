На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В двух районах Ростовской области сбили беспилотники

Слюсарь: силы ПВО сбили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В двух районах Ростовской области были сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах», — написал он.

Губернатор уточнил, что в результате вражеских атак никто не пострадал.

Этой ночью столичный регион был атакован десятками вражеских беспилотников. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к городу в течение нескольких часов были сбиты 30 беспилотников.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские силы ПВО за четыре часа уничтожили над тремя регионами страны 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. С 16:00 до 20:00 над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, в Калужской области — два дрона, а на территории Московского региона — один.

Ранее в Тульской области силы ПВО сбили восемь беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами