Аэропорт Самары приостановил работу

В аэропорту Самары (Курумоч) введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

27 октября стало известно, что в аэропортах Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Меры были приняты на фоне массового налета беспилотников на столицу.

В ночь на 27 октября была ограничена работа аэропортов Саратова и Волгограда. На этом фоне министерство обороны России заявило, что за пять часов 26 беспилотников ВСУ самолетного типа атаковали российские регионы. В Брянской области ликвидировали шесть дронов.

Ранее аэропорты трех городов России приостановили работу.