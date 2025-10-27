На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Работу аэропорта в Оренбурге ограничили

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения
true
true
true
close
Vadim Orlov/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко уточнил, что введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Этой же ночью ограничения были также введены в аэропорту города Самары.

До этого в калужском аэропорту Грабцево во второй раз за день ввели ограничения на движение самолетов. В воскресенье, 26 октября, в воздушной гавани уже вводились подобные ограничения. Они действовали с 15:53 до 18:05.

27 октября стало известно, что в аэропортах Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Меры были приняты на фоне массового налета беспилотников на столицу.

Ранее аэропорт Вильнюса снова закрылся для полетов.

