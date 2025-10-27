В Жуковском и Домодедово ограничили полеты

В аэропортах Жуковский и Домодедово прекратили прием и отправку самолетов

В аэропортах Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения в первой воздушной гавани действуют с 1:36, а во второй — с 1:41. Они необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Меры были приняты на фоне массового налета беспилотников на столицу. По данным на 1:39, в ночь на 27 октября на подлете к Москве ликвидировали уже девять БПЛА. На местах падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

Накануне столицу атаковали шесть БПЛА. Первый был нейтрализован около 5:02. Остальные сбили в 17:41, 21:49, 22:04 и 22:11.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.