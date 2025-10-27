На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Жуковском и Домодедово ограничили полеты

В аэропортах Жуковский и Домодедово прекратили прием и отправку самолетов
true
true
true
close
Shutterstock

В аэропортах Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения в первой воздушной гавани действуют с 1:36, а во второй — с 1:41. Они необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Меры были приняты на фоне массового налета беспилотников на столицу. По данным на 1:39, в ночь на 27 октября на подлете к Москве ликвидировали уже девять БПЛА. На местах падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

Накануне столицу атаковали шесть БПЛА. Первый был нейтрализован около 5:02. Остальные сбили в 17:41, 21:49, 22:04 и 22:11.

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами