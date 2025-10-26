В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.

В этот же день в калужском аэропорту Грабцево во второй раз за сутки ввели ограничения на движение самолетов.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что за пять часов 26 беспилотников ВСУ самолетного типа атаковали российские регионы. В граничащей с Калужской Брянской области ликвидировали шесть дронов. Кроме того, еще один БПЛА средства противовоздушной обороны сбили на подлете к столице. Московская область тоже граничит с Калужской на севере и северо-востоке.

