В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

Мобильный интернет ограничили в Ярославской области из-за угрозы БПЛА
Mitriakova Valeriia/Shutterstock/FOTODOM/Freepik

В Ярославской области ввели ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности, передает портал «Ярославль онлайн».

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — говорится в сообщении ведомства.

В конце сентября ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Позже в Белгороде восстановили электроснабжение. В город также вернулись связь и мобильный интернет.

Ранее работу мобильного интернета ограничили в Вологодской области.

