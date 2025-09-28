В Белгород после обстрелов вернулись свет и интернет

В Белгороде восстановили электроснабжение. Об этом сообщает российское государственное издание «Украина.ру» со ссылкой на местные паблики.

В посте отмечается, что в город также вернулись связь и мобильный интернет.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Гладков предупредил о возможных перебоях в оповещении об атаках противника. В 20:04 губернатор снова написал о ракетной опасности на всей территории области. Он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности». Вскоре стало известно, что Белгород попал под повторный обстрел ВСУ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.