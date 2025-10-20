В России ужесточат наказание лидерам террористических организаций

Лидеры террористических организаций понесут уголовную ответственность за все преступления, совершенные этими организациями. Соответствующий законопроект депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение в парламент.

В соответствии с действующими правилами, они ответственны лишь за создание и руководство организацией. Однако в случае принятия законопроекта зона их ответственности расширится — их будут наказывать за каждое нарушение, совершенное группировкой.

Кроме того, согласно проекту, диверсантов в России будут наказывать не только за участие в диверсионной группе, но и за остальные преступления, которые они помогали готовить,

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке денежных средств и другого имущества лиц, которые были причастны к диверсиям и их финансированию. По новому закону, межведомственная комиссия (МВК) по противодействию финансированию терроризма сможет принимать решения о замораживании (блокировании) денег или иного имущества компаний или физлиц, если есть достаточно доказательств в их причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию такого преступления.

Ранее Путин подписал закон об ужесточении наказания за вовлечение несовершеннолетних в преступления через интернет.