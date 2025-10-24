На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о пострадавших при взрыве в доме в Красногорске

ТАСС: два человека пострадали при взрыве в доме в Красногорске
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там рассказали, что взрыв произошел по адресу: бульвар Космонавтов, дом 1.

До этого сообщалось, что мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на 13-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты как минимум в пяти соседних квартирах.

5 октября в Луганской области произошел взрыв в многоквартирном доме. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. Причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В сентябре в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее на заводе в Копейске произошел мощный взрыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами