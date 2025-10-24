Стало известно о пострадавших при взрыве в доме в Красногорске

ТАСС: два человека пострадали при взрыве в доме в Красногорске

Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там рассказали, что взрыв произошел по адресу: бульвар Космонавтов, дом 1.

До этого сообщалось, что мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на 13-м этаже дома на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты как минимум в пяти соседних квартирах.

5 октября в Луганской области произошел взрыв в многоквартирном доме. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. Причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В сентябре в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее на заводе в Копейске произошел мощный взрыв.