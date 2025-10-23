На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве возле здания городской администрации произошел пожар

«Страна.ua»: у здания Киевской городской администрации загорелись покрышки
Кадр из видео/kievreal1/Telegram

Пожар произошел у здания Киевской городской государственной администрации на улице Крещатик. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Горят покрышки», — говорится в материале.

Другие подробности пока не поступали.

В ночь на 22 октября в Киеве произошел пожар на ТЭЦ-5. Причиной возгорания послужил взрыв. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб.

21 сентября в украинской столице загорелся торговый центр «Эпицентр», расположенный на Днепровской набережной. Издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором запечатлено, как огонь охватил одну из торговых точек. На этом фоне в здании сработал сигнал пожарной тревоги, все эскалаторы были остановлены. Посетители и сотрудники ТЦ самостоятельно эвакуировались из здания.

7 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в здании правительства Украины в Печерском районе города. Как рассказал министр внутренних дел страны Игорь Клименко, пламя распространилось на площади более 1000 квадратных метров. В загоревшейся части здания находился офис премьер-министра Юлии Свириденко.

Ранее в столице Украины произошел пожар на кондитерской фабрике бывшего президента Петра Порошенко.

Новости Украины
