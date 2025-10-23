Число отравившихся в Бурятии готовой едой превысило 150 человек

Минздрав Бурятии: число отравившихся в Улан-Удэ выросло до 159

Число заразившихся острой кишечной инфекцией в Улан-Удэ превысило 150. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Бурятии.

«По данным на 23 октября, зарегистрировано 159 случаев [отравления], из них 90 — дети», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в республиканской клинической инфекционной больнице остаются 82 человека — 51 ребенок и 31 взрослый.

Вспышку острой кишечной инфекции в Бурятии зафиксировали 19 октября. Изначально заболели 43 человека, но впоследствии число отравившихся продолжило расти.

Как заявили в министерстве здравоохранения региона, люди отравились готовой пищевой продукцией ООО «Восток», производство которого базируется в Улан-Удэ. Товары этой компании реализовывались в магазинах сети «Николаевский».

20 октября Следственный комитет РФ сообщил, что сотрудники ведомства предъявили заведующей производством цеха готовой пищевой продукции обвинение по уголовному делу о массовом отравлении граждан. Женщину обвинили в производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. 22 октября суд в Улан-Удэ запретил на 90 суток работу ООО «Восток».

Ранее россиянам рассказали, в каких продуктах чаще всего встречается кишечная палочка.