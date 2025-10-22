Обнаруженный в московском ТЦ подозрительный предмет оказался игрушкой

Подозрительный предмет, который нашли на входе в торговый центр «Крылатский» в Москве оказался игрушкой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Предмет, не представляющий опасности», — сказали там журналистам.

До этого сообщалось, что из-за находки эвакуировали сто человек, а здание оцепили.

10 октября маникюрный салон в Екатеринбурге эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета. Инцидент произошел в заведении на улице Ленина. По данным портала Е1, в помещении заметили бесхозную сумку. Чтобы не подвергать опасности жизни посетителей, их вывели из помещения, на место вызвали Росгвардию.

Специалисты оцепили территорию. После приезда полиции и специалистов выяснилось, что в сумке были личные вещи и продукты.

25 сентября в Санкт-Петербурге эвакуировали Эрмитаж. Сотрудники службы безопасности музея оперативно посетителей из главного комплекса. Причиной стало анонимное сообщение о минировании. Специалисты проверили помещения, но каких-либо опасных предметов не выявили.

Ранее мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами.