Мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался пронести гильзы и патрон в Эрмитаж, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подозрительного мужчину остановили на входе в музей сегодня, 25 июня. Он положил рюкзак на ленту, и сотрудники вневедомственной охраны и служба безопасности музея обнаружили в нем запрещенные предметы — 21 гильзу и один патрон калибра 7,62 мм, предположительно, боевой.

Владельца опасного груза задержали, им оказался 37-летний житель Чебоксар. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

До этого в Петербурге мужчина устроил налет на банк с игрушечным пистолетом. Инцидент произошел в отделении банка на Муринской дороге, неизвестный подошел к окну операциониста и выхватил пистолет. Мужчина несколько раз нажал на курок и выбежал на улицу. Его приметы были переданы всем дежурным нарядам полиции. Спустя несколько минут хулигана задержали, им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый за кражу и хранение наркотиков. Пистолет у злоумышленника изъяли, он оказался пластиковой игрушкой.

Ранее на Урале силовиков вызвали в ресторан из-за пересоленной солянки.