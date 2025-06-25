На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчину задержали в Эрмитаже с боеприпасами

Росгвардейцы нашли патроны у посетителя Эрмитажа
close
Ultraskrip/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался пронести гильзы и патрон в Эрмитаж, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Подозрительного мужчину остановили на входе в музей сегодня, 25 июня. Он положил рюкзак на ленту, и сотрудники вневедомственной охраны и служба безопасности музея обнаружили в нем запрещенные предметы — 21 гильзу и один патрон калибра 7,62 мм, предположительно, боевой.

Владельца опасного груза задержали, им оказался 37-летний житель Чебоксар. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

До этого в Петербурге мужчина устроил налет на банк с игрушечным пистолетом. Инцидент произошел в отделении банка на Муринской дороге, неизвестный подошел к окну операциониста и выхватил пистолет. Мужчина несколько раз нажал на курок и выбежал на улицу. Его приметы были переданы всем дежурным нарядам полиции. Спустя несколько минут хулигана задержали, им оказался 46-летний местный житель, ранее судимый за кражу и хранение наркотиков. Пистолет у злоумышленника изъяли, он оказался пластиковой игрушкой.

Ранее на Урале силовиков вызвали в ресторан из-за пересоленной солянки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами