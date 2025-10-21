На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство опрошенных россиян высказались за экономию ради защиты страны

ВЦИОМ: 69% россиян готовы экономить ради защиты страны
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Почти 70% россиян заявили, что готовы экономить ради защиты страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Отмечается, что 69% респондентов испытывают ответственность за свою страну и выразили готовность экономить ради ее защиты. 45% участников опроса согласились с этим утверждением и еще 24% сказали, что скорее согласны с ним. 10% респондентов заявили, что не согласны с данным утверждением, 7% участников опроса затруднились ответить на вопрос.

«В условиях возрастающей международной напряженности и новых вызовов особенно ценно высокое общественное доверие к армии и гордость за военную мощь страны (по 80%)», — говорится в сообщении.

17 октября ВЦИОМ сообщал, что работу президента РФ Владимира Путина одобряют 74,8% россиян.

Исследование проводилось в период с 6 по 12 октября. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан страны. Аналитики применили метод телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Ранее аналитики оценили изменения в публичном образе Путина за 25 лет.

