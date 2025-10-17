Опрос показал, что работу Путина одобряют почти 75% россиян

Работу президента РФ Владимира Путина одобряют 74,8% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование проводилось в период с 6 по 12 октября. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан страны. Аналитики применили метод телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

О том, что они одобряют деятельность Путина на посту главы государства, заявили 74,8% опрошенных россиян. Еще 15,1% респондентов негативно оценили работу президента РФ.

Уровень доверия российскому лидеру составил 78,6%. Недоверие Путину, в свою очередь, выразили 16,6% участников исследования.

Также аналитики узнали, как жители страны относятся к правительству и его председателю Михаилу Мишустину. Деятельность кабинета министров РФ одобрили 47% опрошенных и не одобрили 20,9% респондентов. При этом о доверии Мишустину заявили 59,2% россиян. Еще 20,2% граждан признались, что не доверяют премьер-министру.

Кроме того, участникам исследования задали вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Лидером по этому показателю стала «Единая Россия», которую готовы поддержать 33,5% респондентов. ЛДПР выбрали 11,8% опрошенных, КПРФ — 10%, «Новых людей» — 7,8%, а «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» — 4%. Непарламентские партии были упомянуты 9,6% россиян.

Ранее аналитики оценили изменения в публичном образе Путина за 25 лет.