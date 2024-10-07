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Аналитики оценили изменения в публичном образе Путина за 25 лет

«Минченко консалтинг» проанализировала публичный образ Путина за 25 лет

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Сотрудники компании «Минченко консалтинг» проанализировали публичный образ президента РФ Владимира Путина за последние 25 лет. Доклад, получивший название «Динамика образа Владимира Путина. От воина к правителю-творцу», появился в распоряжении газеты «Коммерсантъ».

В отчете подчеркивается, что позиционирование действующего главы государства в качестве «воина-правителя» является наиболее органичным. Западные политики и СМИ нередко характеризуют российского лидера как «бунтаря», но это описание не соответствует действительности.

Основным для президента РФ, в свою очередь, стал образ защитника граждан от внутренних и внешних врагов. При этом внутри страны его позиционируют как «заботливого правителя» и «творца», уточнили аналитики.

По информации специалистов, процесс создания публичного образа Путина начался в конце прошлого века. Тогда он занял пост главы государства вместо бывшего президента РФ Бориса Ельцина, который ушел в отставку.

«В этот момент, <...> у государственного аппарата и избирателя сложился запрос на «лидера-воина», — отмечается в докладе.

Из текста следует, что Путин вписался в этот образ благодаря своей работе в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Позже к характеристикам российского лидера начали прибавляться умение сопереживать и реагировать на проблемы обычных граждан, но в то же время способность четко держать дистанцию. Более того, в последние годы главу государства начали воспринимать как «правителя-творца». В том числе этот образ связан с его ролью в формировании нового мирового порядка.

В результате аналитики пришли к выводу, что Путин балансирует между несколькими образами в зависимости от ситуации. Речь идет о том, обращается ли президент РФ к внутренней или внешней аудитории.

Ранее аналитики выяснили, сколько россиян доверяют Путину.

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