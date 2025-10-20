«Радиостанция Судного дня» передала три сообщения

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 в понедельник прозвучали три сообщения. Их записи опубликованы в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

20 октября в 13:26 мск в эфире УВБ-76 прозвучало имя главного героя одноименного романа — Дон Кихот. Ранее это слово уже передавалось: шифровка с ним звучала 14 февраля 2022 года. Позже, в 14:38 и 15:52 мск, станция повторила два слова, которые уже звучали в эфире 14 февраля 2022 года — «дырокол» и «посаженый».

15 октября «Радиостанция Судного дня» передала слово «измождение».

6 октября в эфире УВБ-76 прозвучало слово «орехобрус», которое уже появлялось в эфире в феврале 2022 года.

2 октября УВБ-76 передала три сообщения за день на фоне выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».