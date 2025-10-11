Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления дронами в ближнем тылу ВСУ

В ДНР артиллерия ВС РФ ликвидировала пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ

Расчеты артиллерии Южной группировки ВС РФ ликвидировали два пункта управления дронами, автоматический гранатомет советской разработки АГС-17 и живую силу противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

В ведомстве рассказали, что пункт управления БПЛА на Краматорско-Дружковском направлении заметили операторы беспилотников 6-й мотострелковой дивизии. Они передали координаты расчету 152-мм гаубицы «Мста-Б». Цель была ликвидирована несколькими попаданиями артиллерии.

«Операторы ударных дронов также уничтожили установку АГС-17 противника несколькими попаданиями FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота)», — добавили в Минобороны.

Там добавили, что пункты управления беспилотниками были уничтожены и у села Звановка в Донецкой народной республике (ДНР). А у села Платоновка ликвидировали военных противника.

«Расчеты артиллерии Южной группировки войск ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны», — отметили в министерстве.

До этого в Минобороны рассказали, что за неделю подразделения «Южной» группировки взяли под контроль села Кузьминовку и Федоровку в ДНР.

Ранее в Киеве на фоне блэкаута после удара ВС РФ начался транспортный коллапс.