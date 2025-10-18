Власти Комор пресекли попытку массовых протестов

Власти Союза Коморских Островов не допустили проведения оппозицией массовых протестов по примеру Мадагаскаре. Об этом сообщил телеканал Comoresinfos TV.

Мэрия столицы Морони отказалась выдать оппозиционному движению Rilemewa разрешение на проведение демонстрации протеста против роста цен на потребительские товары. Заявку подали члены движения из числа молодежи.

По данным СМИ, тактика Rilemewa во многом схожа с акциями движения «Поколение Z», которые привели к смене власти на Мадагаскаре.

Несколько дней назад президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил свой отъезд из страны на фоне массовых протестов. Он объяснил свой поступок соображениями личной безопасности.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды. В связи с этим посольство РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации ситуации, а находящимся там гражданам – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

