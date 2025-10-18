На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена

Reuters: cудно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия после взрыва
true
true
true
close
Dmytro Smolyenko/Global Look Press

Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия после взрыва на борту недалеко от побережья Йемена. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

«Танкер под флагом Камеруна передал сигнал бедствия по УКВ-частоте после взрыва на борту примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар», — говорится в материале.

19 августа телеканал CBS сообщал о взрыве на находившемся в гавани американского Балтимора грузовом судне. По данным пожарной службы, оно загорелось в реке Патапско вблизи моста имени Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной взрыва стал подпалубный пожар.

В июле взрыв произошел на находящемся у западного побережья Индии танкере для перевозки продуктов Fluda. Это случилось после того, как судно под флагом Гонконга вышло после выгрузки метилона из порта Диндаял (Кандла).

30 июня сообщалось, что у побережья Ливии на танкере Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти, произошел взрыв.

Ранее сообщилось, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами