Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена

Судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия после взрыва на борту недалеко от побережья Йемена. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

«Танкер под флагом Камеруна передал сигнал бедствия по УКВ-частоте после взрыва на борту примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар», — говорится в материале.

19 августа телеканал CBS сообщал о взрыве на находившемся в гавани американского Балтимора грузовом судне. По данным пожарной службы, оно загорелось в реке Патапско вблизи моста имени Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной взрыва стал подпалубный пожар.

В июле взрыв произошел на находящемся у западного побережья Индии танкере для перевозки продуктов Fluda. Это случилось после того, как судно под флагом Гонконга вышло после выгрузки метилона из порта Диндаял (Кандла).

30 июня сообщалось, что у побережья Ливии на танкере Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти, произошел взрыв.

Ранее сообщилось, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.