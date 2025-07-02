СМИ сообщили, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда

Украину заподозрили в причастности к повреждению судов, которые ранее якобы заходили в порты России. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По данным издания, изначально «все пальцы» указали на Украину. Как отмечает издание, повреждения танкера Vilamoura отличаются от предыдущих инцидентов. В этот раз пострадала другая часть конструкции судна. Это может свидетельствовать о том, что к повреждениям причастны разные группы или лица.

30 июня сообщалось, что у побережья Ливии на танкере Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти, произошел взрыв. В мае танкер заходил в терминал Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от Новороссийска, который якобы отгружает преимущественно казахскую нефть. Это уже пятый взрыв на танкерах, якобы заходивших в российские порты в последнее время.

До этого военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт.

Ранее Украина стала угрожать странам, покупающим нефть у России.